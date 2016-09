Lotofácil da Independência paga R$ 85 milhões nesta terça

A Lotofácil estima um prêmio de R$ 85 milhões a quem acertar os 15 números do concurso 1.408, especial em comemoração à Independência do Brasil. O sorteio será realizado às 20h, no "Espaço Caixa Loterias", que fica no Terminal Rodoviário Tietê, na zona norte de São Paulo (SP).

Uma aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 2 e pode ser feita até as 19h nas casas lotéricas.



Na Lotofácil, o apostador fatura algum prêmio se acertar entre 15 e 11 números.



Como o 1.408 é um concurso especial, a premiação principal não acumula caso nenhuma aposta apresente as 15 dezenas sorteadas. Nesse cenário, o valor é dividido entre os acertadores de 14 números.



Se apenas uma aposta vencer o concurso, aplicar os R$ 85 milhões na poupança renderia mais de R$ 642,4 mil por mês. Com o mesmo valor, é possível adquirir 17 sítios no valor de R$ 5 milhões cada, 56 casas de R$ 1,5 milhão ou 24 iates de R$ 3,5 milhões.



A chance de se acertar as 15 dezenas sorteadas na Lotofácil, segundo a Caixa, é de uma em 3.268.760 de possibilidades.