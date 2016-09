Morador de rua ostenta notebook, TV 42 polegadas e som no Rio

Pertences do morador

Elias Vieira Pagliase, de 42 anos, mora na rua, mas chama a atenção no Centro do Rio ao exibir na carroça onde mora com equipamentos como notebook e televisão de 42 polegadas. Ele contou ao G1 que usa a estrutura como casa e também escritório de trabalho.

Ao ser perguntado há quanto tempo vive na rua, ele afirmou não lembrar e imagina que seja morador de rua desde que nasceu. Elias dorme no carrinho, chamado por ele de estúdio de música.



'Eu tenho meu estúdio de música. Faço os trabalhos de gravação aqui no meu carrinho. De noite eu dou um baile e de dia eu faço frete e mudanças," diz Elias.

Para garantir a segurança dos equipamentos ele contou que dorme na carroça, que fica parada em um estacionamento.



"Eu durmo em meu carrinho estacionado em um estacionamento. É mais seguro."



Toda a energia elétrica para alimentar os equipamentos é gerada por uma bateria de carro que fica guardada em um isopor, na frente da televisão. O sinal digital da televisão é fruto de uma antena UFF adaptada no carrinho.





Elias faz gravações em seu 'carrinho' de estúdio de música.