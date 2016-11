Mulher é presa com droga no órgão genital

AUGUSTINÓPOLIS – Milchele de Sousa Teixeira, 26, natural de Augustinópolis, foi presa por agentes prisionais da cadeia pública de Augustinópolis quando tentava entrar na Cadeia Pública com uma porção de maconha no interior de sua vagina para o companheiro dela, que está preso por tráfico de drogas.



Leonino de Sousa, diretor do presídio informou ao portal Voz do Bico que durante a entrada para visita, no sábado, dia 19, por volta das 9:30min, perceberam que a acusada ficou “muita nervosa” ao passar pelo detector de metais. A equipe de inteligência achou muito suspeitou seu comportamento e achou por bem encaminhá-la ao Hospital Regional de Augustinópolis (HRA), onde após Raio-X foi confirmado um “corpo estrando” na vagina da mulher, que foi retirado e confirmado que se tratava de aproximadamente cinquenta gramas de maconha.



Após o procedimento médico, ela foi levada a Delegacia de Polícia onde foi lavrado o flagrante e o Boletim de Ocorrência por tráfico de drogas.





A droga estava dentro de um preservativo e "escondida" na vagina da acusada