PM recupera mais uma moto roubada e prende assaltante e receptadores.

ARAGUATINS – A Polícia Militar prendeu na manhã desta quarta-feira, 14, por volta das 11h00, três homens no Projeto de Assentamento Natal, zona rural de Araguatins, acusados de serem ladrões e receptores de uma moto.

Após minucioso trabalho de levantamento feito pelo Serviço de Inteligência do 9° BPM, no último dia 6, na cidade de São Bento, foi recuperada uma motocicleta Honda NXR Bros, placa OTH-1428, roubada no Estado do Pará. Na ocasião, o receptador foi preso e revelou o nome de um pedreiro de 22 anos, residente no PA Natal, que teria roubado a motocicleta.



No decorrer das diligências, os policiais descobriram que na zona rural circulava uma outra motocicleta, também do Pará, que já havia sido negociada algumas vezes na região por um preço bem abaixo do valor de mercado. A motocicleta Honda Fan, cor preta, placa OSY-4686, estava em poder de um lavrador de 52 anos, residente no mesmo assentamento.



A moto já havia passado também pelas mãos de um homem de 27 anos, morador da mesma localidade.



Conforme a polícia, os veículos foram roubados pelo pedreiro no Estado do Pará e trazidos para Araguatins, onde foram negociados. O acusado confessou que sempre usava arma de fogo contra as vítimas as agredindo e as ameaçando em suas ações criminosas.



Uma das vítimas chegou a ser amarrada em pleno meio dia e deixada exposta ao sol quente, próximo à margem de uma vicinal.



O pedreiro confessou também ter assaltado um transporte alternativo na Rodovia Transamazônica, no Pará, onde levou dinheiro dos passageiros e do proprietário da condução.

Todos foram conduzidos para a Central de flagrantes de Augustinópolis, onde foram, juntamente com a motocicleta, apresentados à autoridade policial.