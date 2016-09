Júlio diz em reuniões que comunidade participativa será prioridade em seu governo

Setores da comunidade, de segmento sociais e econômicos têm participado ativamente das reuniões políticas, levando opiniões e propostas que, segundo os assessores, têm enriquecido o programa de governo do candidato do PRB.



O programa de governo do candidato a prefeito pela coligação “O Povo faz a Mudança”, Júlio Oliveira (PRB) tem recebido inúmeras sugestões da comunidade. O conjunto de ações e propostas para a próxima gestão estão sendo exposto em sua página no Facebook “Júlio é 10” (facebook.com/prefeitojulio10).



Júlio lembra que a participação da comunidade em relação ao programa de governo foi uma iniciativa sua, com o intuito de fazer um governo mais pluralista e participativo. “O programa foi feito por uma equipe multissetorial, com foco em vários eixos da administração. E o objetivo é esse mesmo: discuti-lo com a comunidade, que participa com sugestões para aperfeiçoarmos e fazermos juntos”, afirmou o candidato, destacando a importância da contribuição dos augustinopolinos ao programa de governo.



Entre as propostas da comunidade estão pavimentação, obras, projetos de reciclagem de lixo, mais áreas de esporte nos bairros, criação da liga esportiva municipal, melhoria na saúde, agricultura familiar, feira de cultura noturnas, com espaços para músicos locais e outros artistas, artesanato e comidas regionais.



A maioria das diretrizes, conforme os assessores do candidato, se baseia em programas que garantam de fato uma cidade bem cuidada e melhoria do padrão de vida, com qualidade ambiental e redução de pobreza. “Os itens dos programas serão mantidos e outros aperfeiçoados com a participação popular, pois serei um gestor com

capacidade de ousar e mudar o que precisa ser mudado e clareza para manter o que precisa ser mantido”, diz Júlio Oliveira.





Outro segmento que esteve reuninido com o candidato foi esportistas.