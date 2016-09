Polícia Militar prende acusado de roubo de celular e recupera arma de fogo

AUGUSTINÓPOLIS – Por volta de 00h30 desta segunda-feira (05), Policiais Militares do serviço de inteligência prenderam, em flagrante, um homem acusado de dois roubos de aparelhos celulares.



A Polícia Militar de Augustinópolis recebeu informações de que dois homens em uma motocicleta FAN preta haviam praticado dois roubos em sequência. Um na cidade de Sampaio e outro na cidade de Praia Norte, e em seguida fugiram por uma vicinal.



Os policiais investigaram cuidadosamente a região do Povoado Itaúba onde dois indivíduos com as mesmas características dos suspeitos dos roubos foram vistos transitando em uma motocicleta. O garupa desceu e o outro seguiu sozinho. Ao receber ordem de parada, já próximo ao Setor Feira, na cidade de Augustinópolis, o piloto da moto recebeu os policiais com tiros. Os PMs reagiram aos disparos e acertaram o suspeito no peito e no joelho. Com ele foi encontrado um Revólver calibre .38 e um dos celulares roubados. A arma e a motocicleta foram apresentadas na Central de flagrantes de Augustinópolis.

Foi prestado socorro ao ferido que foi encaminhado ao Hospital de Augustinópolis.