Tonturas afetam quase 30% da população mundial, segundo a OMS

A labirintite é geralmente causada por infecção viral ou bacteriana, mas ela também pode ocorrer devido à uma lesão na cabeça, alergia, reação a um determinado medicamento ou transtornos na circulação sanguínea afetando o ouvido interior ou cérebro.



Outras possíveis causas de labirintite são doenças, envelhecimento, problemas cerebrais ou lesões no sistema visual ou musculoesquelético.



Os principais sintomas são tonturas, isoladas ou acompanhadas de perda auditiva, zumbido, sensação de ouvido tampado, cefaleia, náuseas e vômitos. O labirinto pode ser agredido por várias substâncias tóxicas ao ouvido, tanto alimentares como medicamentosas. Infecções das vias respiratórias, diabetes, hipertensão arterial, hipotireoidismo, aterosclerose, traumatismos cranianos, alterações hormonais e problemas psicológicos podem ser agravantes para o desenvolvimento do problema.

O diagnóstico correto das labirintopatias depende de uma série de fatores: avaliação do quadro clinico do paciente - como é a tontura, a frequência e a duração -, as causas, além de uma análise física e otoneurológica.