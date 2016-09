Candidata a vereadora desiste da disputa e declara apoio para Armindo Cayres.

SAMPAIO - Paulânia Gonçalves do Carmo, presidente do Diretório Municipal do PHS e até então candidata a vereadora pela coligação “Todos por Sampaio”, que tem Josimar Furlan (PV) como candidato a prefeito, protocolou no Cartório Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral, na tarde desta segunda-feira (5), seu pedido de desistência da candidatura.

A agora ex-candidata alega “falta de estrutura”, não vendo com isto possibilidades de desencadear uma campanha que pudesse conquistar eleitores suficientes para conquistar uma cadeira no legislativo municipal. Paulânia anunciou seu apoio ao candidato Armindo Cayres (PR), da coligação “Seriedade e compromisso”.