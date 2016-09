Candidato a vereador registra em cartório que doará metade do salário

AUGUSTINÓPOLIS – Gilson Araújo Galvão (Mauricinho) candidato a vereador pelo Partido Democrata, registrou recentemente no Cartório do 2º Tabelionato de Notas, Títulos e Documento, uma Declaração Pública de Vontade firma que caso eleito irá doar 50% de seu salario mensal de vereador durante todo mandato para as pessoas carentes e em situação de vulnerabilidade do município.



O candidato diz que será divulgado em carro e rede social as doações para mostrar para comunidade o cumprimento o cumprimento de sua ação.

Explicando essa ação, o candidato ressalta que não considera a função de vereador como um emprego e que não há necessidade de um “salário” especifico para ele e sim para os que realmente necessitam. “O cargo deveria ser exercido de forma voluntária à serviço comunidade”, conclui.