Estudante de direito será indiciado por crime brutal

AUGUSTINÓPOLIS - O estudante de Direito da FABIC, Felipe de Carvalho Vasconcelos, 20 anos, será indiciado pelo crime de homicídio qualificado cometido contra Railan de Almeida Sena, 24 anos, ocorrido no último dia 09 de setembro, numa vicinal próxima ao Povoado Sumaúma, município de Sítio Novo/TO. A vítima foi decapitada, o coração arrancado e colocado dentro da boca, tendo ainda os braços, as pernas e uma orelha cortados.



Após o término das investigações de campo, coordenadas pelo delegado Alicindo Augusto Celestino de Souza, da Delegacia de Augustinópolis/TO, e em seguida pelo delegado Evandro Gomes Pereira, da Delegacia de Axixá/TO, os investigadores da Polícia Civil esclarecem que as provas já encontradas são cristalinas e suficientes para o indiciamento de Felipe pela autoria desse crime, haja visto que houve uma testemunha ocular que, em depoimento à Polícia, afirmou que já conhecia Felipe antes e o reconheceu no momento em que ele estava correndo atrás de Railan com uma faca, alcançando-o dentro da casa em que o corpo foi encontrado.



A testemunha afirma que ouviu muitos gritos de Railan pedindo socorro, mas como ficou com muito medo de também ser vitimado, correu para um pasto, onde ficou escondido até a chegada da Polícia àquele local.



Felipe foi interrogado na manhã deste dia, 20, na Cadeia Pública de Augustinópolis – TO, onde, na presença de seu advogado, negou a autoria do crime. O suspeito está preso em razão de mandado de Prisão Temporária, mas o delegado que preside o inquérito irá pedir a sua prisão preventiva.



As investigações apontam que Felipe e Railan eram amigos bem próximos, que andavam e bebiam juntos, e Felipe confessou já ter feito uso de droga (maconha) juntamente com Railan. Mas a motivação desse crime não ficou clara ainda. Segundo apuração da polícia, pode sido em virtude de um comentário, em uma mesa de bar em que Felipe bebia com os amigos, de que Railan havia “pegado” a namorada de Felipe.

Felipe é filho de Antonio Rodrigues de Vasconcelos, proprietário do balneário Pedra Branca, localizado próximo ao Povoado Sumaúma.