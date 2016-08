Araguatins recebe o Mutirão para Emissão de Carteira de Trabalho

Chegou a vez de Araguatins receber a ação intersetorial da Secretaria do Trabalho e Assistência Social (Setas) que leva à população serviço de emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), orientação sobre Bolsa Família, Cartão do Idoso e Cadastro Único, além de cursos de geração de renda do Projeto Apoiando e Acreditando nas Famílias do Estado do Tocantins (AAFETO). A força-tarefa acontece nos dia 30 e 31 de agosto na unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine/TO) e no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Araguatins, das 8h às 18h.

Na unidade do Sine a população poderá realizar a emissão da CTPS mediante um balcão exclusivo para este atendimento. O documento deve ser entregue em até sete dias, o que é um grande benefício à população de Araguatins, destaca a gerente do Sine, Kamilla Oliveira. "Fizemos mobilização na rádio local e na de Tocantinópolis, além de jornais e prefeituras. A previsão é que consigamos atender ao povo de Araguatins e de outras cidades do extremo norte do Tocantins, onde este serviço não é ofertado normalmente”, frisa.



Quem for ao Cras da cidade, além de poder realizar também a emissão da carteira de trabalho, poderá participar do curso de Chita Chik ou arte em retalhos do Projeto Aafeto. É no Cras também que a equipe intersetorial do Programa Bolsa Família (PBF), formada por servidores da Setas e Secretarias de Educação e Saúde, orientarão técnicos do Programa e realizarão cadastro para Cartão do Idoso e Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.



Mutirão

O Mutirão de emissão de CTPS é resultado da soma de forças entre Sine e Ministério do Trabalho de Palmas e teve início em julho deste ano. Araguatins é o último município com posto do Sine a receber a ação que já passou por Palmas, Porto Nacional, Dianópolis, Paraíso do Tocantins, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Guaraí e Araguaína, emitindo cerca de 2 mil carteiras no Estado.



Ações descentralizadas

As equipes da Setas, Educação e Saúde iniciaram em dia 15 de agosto, a Ação Intersetorial do Programa Bolsa Família (PBF) que tem como objetivo orientar técnicos que atuam no monitoramento da execução do PBF, Cartão do Idoso e Cadastro Único. Concomitantemente a essa programação, as famílias beneficiárias do PBF poderão participar dos cursos ofertados pelo Projeto Apoiando e Acreditando nas Famílias do Estado do Tocantins (AAFETO) e realizar emissão de carteira de trabalho do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



Locais



Sine

Rua Siqueira Campos, número887, Centro

Fone: 3474-3003 / 1100



Cras Rua Siqueira Campos s/n, Bairro Nova Araguatins