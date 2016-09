Saiba quais as mudanças que acontecem no corpo das mulheres grávidas e o por que

Desde os primeiros dias de gestação, o físico da mulher começa a sofrer mudanças, principalmente por conta da ação de hormônios. Algumas são bastante impactantes, como a alteração do tom de pele na região dos mamilos. Outras são mais discretas e muitas vezes nem dão sinais claros de que estão ocorrendo realmente, tal como o odor mais adocicado do suor. O cenário volta a se normalizar durante a quarentena, quando os hormônios da gravidez saem de cena.

Veja a seguir algumas das transformações que a grávida enfrenta.





1 - Cabelo com viço, volume e menos queda



A forte ação hormonal durante a gestação é responsável por fazer tudo isso, deixando a mulher mais bonita. A maior circulação de sangue no corpo também colabora com esse quadro. Após o parto, ocorre queda nos hormônios e consequentemente os benefícios cessam. Geralmente, então, o cabelo se torna quebradiço por um tempo e passa a cair.



2 - O quadril fica mais largo



Isso acontece, pois a bacia óssea apresenta uma embebição gravídica --isso quer dizer que há um aumento fisiológico do volume de líquidos dentro dos tecidos da gestante-- e sofre uma acomodação para permitir o crescimento uterino. As cartilagens que moldam e fazem a junção dos ossos ficam mais moles.



3 - A mandíbula pode "cair"



Também por conta da embebição gravídica, existe uma frouxidão ligamentar que pode mudar sutilmente a conformação mandibular. Por conta disso, é comum haver aumento dos casos de luxação da articulação temporomandibular (ATM) durante a gestação, o que significa que ela sai do lugar.



4 - A circulação do sangue é diferente, e veias e artérias ficam mais aparentes



A distribuição sanguínea se adequa às necessidades do útero, do bebê e também dos outros órgãos maternos. Há um aumento de 30% do volume bombado pelo coração da mulher e do volume plasmático, a fim de aumentar a quantidade de nutrientes fornecidos ao feto.



5 - Os seios aumentam de volume



Na verdade, o aumento de volume se dá mais precisamente nas glândulas mamárias, que ficam inchadas ao começarem a se preparar para a lactação.



6 - Os mamilos ficam maiores e mais escuros



Não só eles, mas outras áreas mais pigmentadas do corpo, como a região genital, a linha nigra (linha vertical que divide a barriga ao meio) e as axilas, ficam mais escuras. O aumento do nível de hormônios que estimulam as células que produzem a melanina (pigmento da pele), chamados melanócitos, mais a progesterona e o estrógeno provocam o efeito.



7 - Na coluna, a lordose é acentuada



Esse fenômeno ocorre para que a gestante mantenha o equilíbrio, protegendo-se de quedas. O centro de gravidade do corpo muda e, com o crescimento do útero e do abdômen, a mulher tende a jogar o peso do corpo para a coluna lombar, evitando tombar para frente.



8 - A pele estica



Com o passar das semanas e o consequente crescimento da barriga, a pele precisa dar conta de cobrir uma área maior do que antes. Então, o organismo envia uma mensagem para que ela estique. É por conta desse alongamento que surgem estrias em algumas mulheres. A depender da quantidade de colágeno presente no organismo, não tem jeito, as marcas aparecerão em maior ou menor quantidade.



9 - Culote e glúteo, dentre outras regiões, acumulam gordura



Essa é uma estratégia natural do organismo para proteger o corpo da mulher e, de quebra, o da criança, de possíveis quedas, entre outros problemas, além de resguardar o organismo do frio, seja lá qual for a estação do ano. Trata-se de uma gordura especial, a chamada gordura marrom (ou termogênica). Por conta desse cenário, a temperatura corporal normal de uma gestante costuma ser um pouco mais elevada do que a de outras pessoas, 37º C.



10 - Os pés ficam inchados



Além deles, as pernas seguem a mesma tendência na maioria das gestantes. O fenômeno acontece devido à retenção de líquidos, algo normal durante a gravidez. Os vasos da região pélvica começam a ser comprimidos pelo útero, que está aumentando de tamanho, e isso afeta o retorno do sangue que está nas pernas até o coração. O inchaço pode provocar aumento do número de calçado da mulher, o que costuma ser temporário.



11 - O cheiro do suor fica mais adocicado



Essa é uma estratégia da natureza animal para proteger a fêmea que está gestando, seja ela humana ou não. O suor mais adocicado exalado por ela excita menos os machos ao seu redor, mantendo-os afastados. Eles preferem o odor produzido pela ação do estrógeno, ficando mais excitados e atraídos. A mudança do cheiro se dá porque o hormônio em ação durante a gestação é a progesterona.