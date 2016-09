Este ditador africano supostamente devora o corpo de seus inimigos

Teodoro estava por trás do sangrento golpe que resultou na deposição, julgamento e condenação de Francisco à morte por fuzilamento. Porém, o novo ditador não se contentou em apenas derrubar o tio! Desde que assumiu o controle da Guiné Equatorial, ele foi acusado de fraude, apropriação de dinheiro público (Mbasogo está entre os chefes de estado mais ricos do mundo), de torturar e matar oponentes — e de supostamente ter um hábito pra lá de sinistro.

Canibalismo



Segundo os relatos, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo seria canibal e devoraria o corpo de seus oponentes com o objetivo de aumentar sua força e vigor sexual. De acordo com Adam Withnall, do portal Independent, em 2004, um dos inimigos políticos do ditador, um homem chamado Severo Moto, teria contado durante uma entrevista a uma rádio espanhola que Mbasogo havia ingerido determinadas partes do cadáver de um comissário de polícia.



Conforme revelou, o pobre policial só teria sido sepultado depois de o ditador consumir seu cérebro e testículos. Na época, Severo ainda admitiu que temia retornar à Guiné Equatorial — já que acreditava que Mbasogo pretendia devorar seus testículos também. Ademais de praticar o canibalismo, o chefe de estado teria o hábito de ordenar que seus inimigos fossem esfolados vivos.



Como se fosse pouco, segundo John Shammas, do portal Mirror, um de seus antigos conselheiros teria contado que Mbasogo tem o poder de decidir sobre a vida e a morte de qualquer cidadão da pequena nação africana. Aliás, nem mesmo aqueles que se encontram exilados estão completamente a salvo, já que, em 2010, o ditador mandou que quatro guineenses que se encontravam vivendo no Benin fossem capturados e torturados.



De acordo com seus oponentes, ao se encontrar no controle do país há tanto tempo, Mbasogo acreditaria ter poderes divinos — transferidos a ele diretamente por ninguém menos do que Deus. Na verdade, por conta de sua “proximidade” com o Todo Poderoso, o ditador estaria convencido de que ele pode matar quem bem entender sem correr o risco de queimar no inferno. Especialistas em direitos humanos nomearam Mbasogo o presidente mais cruel do mundo.