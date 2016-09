Cai preço de alimento e energia, e inflação da baixa renda perde força

A inflação da baixa renda, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), desacelerou de 0,68% em julho para 0,06%, em agosto, segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV). Com este resultado, o indicador acumula alta de 8,01%, no ano e, 10,37%, nos últimos 12 meses.



O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) está bem superior ao teto da meta de inflação do Banco Central, que é de 6,5%. O resultado também ficou acima da previsão dos economistas do mercado financeiro para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a chamada inflação oficial.



A taxa para a baixa renda ficou acima da registrada para o conjunto da população, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor – Brasil (IPC-BR), que atingiu 9,73% nos últimos 12 meses. Em julho, na comparação com junho, esse indicador variou 0,22%.



Metade dos grupos analisados pela FGV registrou variação de preços menor. Em alimentação, passou de 0,94% para -0,36%, em habitação, de 1,18% para 0,18%, em vestuário (de -0,21% para -0,26%) e despesas diversas (de 0,16% para 0,12%).



Na contramão, subiram os preços de transportes (de 0,13% para 0,42%), saúde e cuidados pessoais (de 0,42% para 0,59%), educação, leitura e recreação (de 0,03% para 0,34%) e comunicação (de 0,08% para 0,10%).



Veja a variação de preços de alguns itens:



Hortaliças e legumes (de 1,84% para -10,76%)

Tarifa de eletricidade residencial (de 3,80% para -0,83%)

Roupas masculinas (de 0,80% para -0,53%)

Alimentos para animais domésticos (de 0,56% para -0,05%)

Tarifa de ônibus urbano (de 0,05% para 0,55%)

Artigos de higiene e cuidado pessoal (de 0,55% para 1,22%)

Passagem aérea (de -15,92% para 9,55%)

Mensalidade para TV por assinatura (de 0,79% para 1,75%)