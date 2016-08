Pum muito fedido é sinal de doença intestinal?

O pum é uma resposta muito inconveniente do organismo humano àquilo que nós comemos. Todo mundo sabe que não é nada agradável estar num ambiente fechado quando alguém solta gases, mas é preciso entender que o efeito é totalmente inesperado e incontrolável.a

O pum acontece por causa do processo de digestão. O cheiro ruim dos gases é causado pelo enxofre que está presente na fermentação das bactérias do intestino. Assim, o cheiro forte do pum em nada tem relação com doenças intestinais.



Na verdade, o pum é fedido por causa da dieta cotidiana de uma pessoa. O odor liberado só tem relação com o alimento que foi ingerido.



O mau cheiro vem do sulfeto de hidrogênio e do escatol. Quando soltamos puns mais barulhentos isso quer dizer que eles contêm mais metano. Já quando soltamos puns silenciosos, eles têm uma maior concentração de enxofre. Isso explica porque os funs sem barulho são sempre os mais fedidos.



Ter uma dieta rica em gorduras e alimentos industrializados favorece o aparecimento dos puns. Comer alimentos que ajudem na digestão também melhora o problema de gases.



A recomendação dos nutricionistas é ingerir muita fibra na alimentação, pois elas regulam as bactérias da flora intestinal. Por fim, para responder à questão: pum fedido não é sinal de doença intestinal!