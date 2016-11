Sobrancelha masculina: tire dúvidas sobre os formatos e as técnicas

Fazer a sobrancelha deixou de ser um assunto exclusivo do universo feminino. Nos dias de hoje, homens procuram cada vez mais cuidar dessa parte do rosto - já que grande parte da expressão e destaque do olhar é responsabilidade delas.

Mas, isso não significa que o modelo usado nelas é mesmo para eles! O ideal é retirar o excesso de pelos, principalmente aqueles que ficam no centro - as famosas monocelhas - e um pouco em volta do desenho original. Segundo Fernanda Barriviera, diretora técnica do Grupo Sobrancelhas Design, formatos masculinos são diferentes dos femininos e cada um tem uma técnica mais indicada. O legal é deixar o mais imperceptível o fato de que uma intervenção estética foi feita na sobrancelha, por exemplo.



Há alguma diferença na hora de fazer a sobrancelha masculina e a feminina?



"Sim. Na sobrancelha do homem não há pontos de arqueamento. O design será realizado a fim de organizar e alinhar os fios respeitando o formato de rosto masculino. Já para as sobrancelhas femininas existem os pontos para arqueamento que vão levantar o olhar e realçar a feminilidade. Podemos moldar as sobrancelhas de acordo com o formato de cada rosto e personalidade."



Quais são as técnicas? Tem alguma que dói menos?



"No mercado existem várias técnicas para o design de sobrancelhas. Mas recomendamos apenas a técnica que utiliza a pinça, pois não agride a pele e retira os pelos de forma adequada. A dor é muito relativa, algumas pessoas não sentem nada, um fator muito importante é procurar uma designer especializada na hora do procedimento."



Têm alguma tendência de formato para o público masculino?



"Em sua grande maioria, eles preferem manter o design original da sobrancelhas retirando apenas o excesso de pelos. Mas, já existe o público bem exigente que tem preferência por um desenho aprimorado, deixando o olhar mais marcante."



Alguns procuram fazer alguns desenhos. como pequenas falhas, riscos, no final da sobrancelha, por exemplo. Como isso é feito?



"Esse procedimento é feito com navalha; Contudo não recomendamos a prática desses desenhos na sobrancelha, pois não respeitam a simetria facial podendo prejudicar a expressão do olhar", finaliza Fernanda.