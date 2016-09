Bela Gil revela ter ingerido placenta do filho: "Misturei com vitamina de banana"

Conhecida pelo estilo de vida natural e alimentação saudável, Bela Gil, acaba de se tornar mãe pela segunda vez do pequeno Nino. Em entrevista divulgada neste sábado (10) à coluna "Beira-Mar", da revista "Veja", Bela confessou que ingeriu a placenta após o nascimento do filho, além de falar sobre o parto natural que realizou em Nova York e da reação dos fãs.

"Foram muito mais positivas do que negativas [as reações]. Dói, não vou mentir, mas não é insuportável. É um absurdo o parto domiciliar com auxílio médico ser proibido no Rio. No meu, eu até ingeri a placenta", contou.



Ainda forte tabu entre as grávidas e médicos, Bela confessou não ter tido dificuldade em ingerir o órgão vascular. "É uma fonte incrível de nutrientes. Nem senti o gosto, porque misturei com vitamina de banana. A Flor, minha primogênita, também bebeu enquanto comemorava a chegada do irmão", relatou.



Além de Nino, de quatro meses, a apresentadora é mãe de Flor, de sete aninhos. Ambos são fruto do relacionamento com o produtor João Paulo Demasi.