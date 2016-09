Pessoas que compartilham rotina de treino são narcisistas

Nas redes sociais, é comum encontrar pessoas postando a rotina de treino. Por isso, pesquisadores da Universidade de Brunel, da Inglaterra, decidiram analisar esse “fenômeno” e o resultado pode não agradar alguns. As informações são do site The Independent .

Segundo o estudo, aqueles que frequentemente compartilham a rotina de treino são narcisistas e seu principal objetivo é expor e vangloriar-se do tempo que investem cuidando da aparência.



Outro ponto é que, possivelmente, essas postagens tendem a ganhar mais curtidas do que outros tipos de mensagens. “Os narcisistas frequentemente atualizam suas realizações, que, muitas vezes, são motivas pela necessidade de atenção”, concluiu o estudo.



A Dra. Tara Marshal explicou que, “embora nossos resultados apontem que se gabar compense pela quantidade de likes e compartilhamento, pode ser que alguns amigos estejam educadamente oferecendo apoio enquanto secretamente não gostam de tais exposições egoístas”.