Remédio contra colesterol aumenta risco de causar diabetes e infarto

Um novo estudo publicado nesta sexta (9) pelo periódico médico "The Lancet", após revisar dezenas de outros estudos concluiu que as estatinas (sinvastatina e atorvastatina, por exemplo), medicamentos mais usados contra o colesterol, possuem baixo, porém real, risco de causar problemas como miopatias (doenças musculares) e infarto.



Para as miopatias, a chance é que uma a cada 10 mil pessoas fazendo uso contínuo das drogas tenha complicações em cada ano. Já para o infarto, há um aumento de 20% no risco (o que equivale a cerca de 10 casos a mais para cada 10 mil pessoas por ano).

O incremento na probabilidade é semelhante para o diabetes. Mas há de se considerar que as pessoas que usam estatinas já estão, em média, sob risco elevado de adquirir a doença.