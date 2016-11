9º BPM realizou o primeiro passeio ciclístico com mais de 150 participantes

SÃO MIGUEL: Em continuidade ao projeto “Hora de Doar”, parceria entre a Polícia Militar (PM) e Fundação Pró-Tocantins, o 9º Batalhão da PM por meio da 3ª Companhia Operacional com sede em Bela Vista, município de São Miguel, realizou na manhã deste domingo (20), o 1º Passeio Ciclístico da Unidade e contou com mais de 150 inscrições.



O evento teve como objetivo, incentivar a arrecadação de donativos para serem distribuídos nesse final de ano às famílias carentes. O Batalhão abraçou a causa e resolveu ampliar a dinâmica da arrecadação.



O comandante do 9º BPM, major Valdeonne Dias da Silva e o capitão José Carlos da Costa Abreu, comandante da 3ª Companhia, fizeram parte do passeio ciclístico, para eles, foi uma das maneiras de mobilizar a comunidade bem como demonstrar a preocupação que a Instituição Polícia Militar tem além da segurança pública, também com o bem-estar da sociedade.



A realização do passeio contou com a participação de pessoas da comunidade local apoiado por empresários e associações de clubes de São Miguel e da cidade de Imperatriz, Estado Maranhão. A Prefeitura Municipal de São Miguel foi uma grande parceira da PM.



Os ciclistas saíram às 8h manhã da Praça Ferro de Engomar no povoado de Bela Vista em um percurso de 7 km até a Conexão Imbiral, sentido à cidade de São Miguel, retornando pela sede da 3ª Companhia da PM. A logística contou com sorteio de brindes, mesa de frutas, ponto de hidratação e carro de apoio. Os ciclistas tiveram apoio dos profissionais da saúde com aferição de pressão.

A inscrição custou R$ 10 reais e mais um kilo de alimentos não perecíveis. A 3ª Companhia arrecadou 135 pares de calçados, 1.635 peças de roupas, 37 brinquedos e 173,5 kg de alimentos.