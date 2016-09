AUGUSTINÓPOLIS - Alunos da rede pública estadual organizam manifestação nesta quarta-feira, 28



Estudantes da rede pública estadual estão se organizando desde o início desta semana para a realização de uma manifestação reivindicando a volta das aulas, paralisadas desde o dia 10 de agosto, em decorrência da greve dos servidores públicos da educação.



O movimento ocorrerá nesta quarta-feira (28), na Praça Ary Valadão, a patir das 16h.



Os alunos organizadores se preparam confeccionando cartazes para serem levados às ruas.



Perto de iniciar o terceiro mês consecutivo sem aulas, os estudantes estão preocupados com a situação. Muitos já pegaram transferência para estudar em outras escolas e os que permaneceram, estão receosos que serão prejudicados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e possíveis vestibulares.



Os estudantes alegam que enquanto houver ‘queda de braços’ entre os professores e o Governo, eles continuarão perdendo seu bem mais precioso, o tempo.