Professora compra moto com registro roubada e entrega o veículo para PM

ARAGUATINS - Uma professora de Araguatins, que teve seu nome preservado, acionou a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, 31, para devolver uma moto roubada.

De acordo com a professora, a motocicleta BIZ 125, cor vermelha, placa OYB-8821, fora comprada, de boa-fé, de um homem que se dizia morador de Araguaína. O namorado da professora teria intermediado a negociação. Depois de fracassadas tentativas de localizar o vendedor para a transferência do documento do veículo para o nome da compradora ela decidiu procurar o DETRAN para saber o que fazer diante da situação. Após consulta ao sistema, constatou-se que o veículo possuía registro de furto/roubo.



A professora então solicitou a presença da Polícia Militar e fez a entrega da motocicleta. Contudo, houve necessidade de que todos fossem conduzidos à Delegacia de Augustinópolis, onde foi colhido o depoimento da solicitante e foi feita a apreensão do veículo.



Alerta: A PM alerta que, antes de adquiri qualquer veículo de terceiro, o comprador dirija-se a qualquer posto de atendimento do DETRAN/CIRETRAN e faça uma consulta ao sistema. Este procedimento tão simples pode evitar sérios transtornos como, por exemplo, o cometimento, por parte do adquirente, do crime de receptação, previsto no Art. 180 do Código Penal.