Maquiagem vencida pode causar várias doenças. Dermatologista explica!

Você sabia que usar batom vencido pode causar candidíase e que produtos para pele – como base, corretivo, BB Cream (produto multifuncional que reúne efeitos cosméticos e de base), primer (usado para preparar a pele antes da maquiagem) e demaquilante – fora do prazo de validade dão impingem (infecção bacteriana que atinge as camadas superficiais da pele) e herpes? E que máscara de cílios deve ser usada somente até três meses depois de aberta? Quem orienta sobre esses cuidados é a dermatologista Natália Cymrot, que também dá dicas, a seguir, sobre como identificar produtos de maquiagem vencidos.

“A maioria dos cosméticos tem validade de seis meses a dois anos. Depois desse período seus componentes, como corantes, conservantes, substâncias emolientes e fator de proteção solar, perdem o poder de ação. O prazo de validade significa que, dentro daquele período, a empresa fabricante se responsabiliza pelo produto”, alerta Natália.



De acordo com a especialista, quando vencido, o batom, por exemplo, muda de textura, fica com gosto diferente e cheiro ruim. “A cor também pode ficar levemente alterada. Já no gloss pode haver alteração no cheiro [já que geralmente são perfumados], na cor, na consistência e chegam a formar grumos [pequenos grãos]. Se o produto estiver vencido também pode causar dermatite de contato (irritação na pele causada pelo contato com determinadas substâncias), ressecar os lábios, além de transmitir doenças como candidíase (causada por um fungo), e herpes labial, se utilizado por alguém contaminado”, alerta a dermatologista.



Além de produtos para maquiar, os que são anti-idade e que têm protetor solar também requerem atenção. “Qualquer cosmético deve ser descartado assim que estiver com a validade vencida. Cuidado especial com os protetores solares, pois estes perdem a ação e podem causar a falsa sensação de proteção, levando a queimaduras de sol”, alerta a dermatologista Natália Cymrot.



A armazenagem desses itens faz grande diferença na conservação. “Deve ser feita em locais protegidos da luz para evitar a oxidação de alguns componentes. Além disso, mantenha os itens em lugares secos, frescos e sem umidade para evitar a contaminação por fungos. De preferência, longe do banheiro. A umidade propicia um meio de cultura favorável a bactérias e fungos, que degradam os produtos e prejudicam a pele. Mas, se for inevitável guardá-las nesse espaço [banheiro], coloque as maquiagens em caixas vedadas. Alguns cremes faciais devem, preferencialmente, ser armazenados na geladeira”, explica a dermatologista.