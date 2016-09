Donizeti participa de reunião com Deumar Alves

ESPERANTINA - O candidato a prefeito de Esperantina Deumar Alves (PHS) recebeu em sua residência, no sábado, dia 10, o ex-senador e suplente Donizeti Nogueira (PT).



Na ocasião estavam presentes lideranças locais, candidatos a vereador, vice-prefeito Louro do PT e simpatizantes para ouvir o senador. Donizeti firmou compromisso com Deumar, garantindo que a deputada Amália Santana também apoia a sua candidatura.



Donizeti Nogueira falou ao grupo que o atual governo municipal, eleito pelo PT, não correspondeu às expectativas do povo de Esperantina, “mas que o partido e as pessoas podem apostar no candidato do PHS porque já quem fez pode fazer muito mais”, relembrando que Deumar foi o primeiro prefeito do município e praticamente construiu a cidade. “Ele a tirou do papel e a construiu, é o JK de Esperantina, merece nosso respeito e merece voltar ao comando deste município”.