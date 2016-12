Divulgados locais de provas do Vestibular 2017/1 da Unitins

Imagem Net

A Comissão de Concursos e Seleção da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou nesta segunda-feira, 05, os locais de provas do Vestibular 2017/1. A seleção acontece no próximo domingo, 11, em Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas, cidades onde a universidade possui câmpus. A relação está disponível no link concursos e seleções no portal da Unitins.



Em Araguatins, as provas acontecerão no CEM Prof. Antonina Milhomem e na Escola Est. Aldinar G. de Carvalho; em Augustinópolis, no Centro Est. de Educação La Salle e Col. Est. Manoel Vicente de Souza; em Dianópolis, no Colégio João D'Abreu; e em Palmas, no Ceulp/Ulbra, na Avenida Theotônio Segurado.



Os candidatos devem se atentar ao horário de fechamento dos portões. Pela manhã, às 7h50, e à tarde, às 14h50. As provas acontecerão das 8 às 12 horas e das 15 às 18 horas. Serão testados os conhecimentos dos candidatos em Língua Portuguesa/Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, História, Geografia, totalizando 80 questões e, ainda, uma prova de Redação. O gabarito preliminar deve sair no dia 12 de dezembro e o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 22 de dezembro. Já as matrículas em primeira chamada devem acontecer a partir de 9 de janeiro de 2017.



Os cursos são oferecidos nos câmpus Araguatins (Letras, Pedagogia), Augustinópolis (Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem), Dianópolis (Administração, Ciências Contábeis, Direito) e Palmas (Direito, Engenharia Agronômica, Serviço Social, Sistemas de Informação).



Fonte: Secom Unitins