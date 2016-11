Casamento gay cresce cinco vezes mais que união hétero

O crescimento de casamentos entre pessoas do mesmo sexo foi quase cinco vezes maior do que uniões entre casais formados por homem e mulher, no período de 2014 a 2015, segundo dados das Estatísticas do Registro Civil, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

Os héteros casaram mais em número absolutos, mas o ritmo de crescimento do casamento gay avança em percentuais maiores. De acordo com o estudo, as uniões entre casais heterossexuais aumentaram 2,7%, enquanto as entre cônjuges do mesmo sexo aumentaram 15,7%, representando 0,5% do total de casamentos registrados no Brasil. Em 2015, foram 1.131.707 casamentos entre pessoas de sexos opostos e 5.614 entre pessoas do mesmo sexo. A estatística só leva em conta casamentos de papel passado.



Em relação a 2013, o casamento gay aumentou 51,7%. Nas uniões civis entre solteiros de sexo diferentes, os homens se casaram em média aos 30 anos e as mulheres aos 27. Já para os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, a idade média dos cônjuges solteiros variou entre 31 e 36 anos, nos casamentos em que os cônjuges eram homens e 32 e 34 anos naqueles casamentos entre mulheres.



Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução 175 que determina que todos os cartórios habilitem ou celebrem casamento civil e conversão da união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. O CNJ também proibiu que cartórios se recusem a realizar o casamento de casais homoafetivos. “É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo”, afirmou o ministro Joaquim Barbosa na decisão.