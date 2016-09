Astrônomos descobrem dois júpiteres quentes inflados

Uma equipe de pesquisadores liderada por Joel Hartman da Universidade Princeton, nos Estados Unidos, revelou, em artigo científico publicado no Astrophysical Journal e disponível no arxiv.org, dois gigantes gasosos orbitando suas estrelas de distâncias muito, muito pequenas.



Os nomes deles não são nada simpáticos – HAT-P-65b e HAT-P-66b –, mas essa não é o fato mais curioso sobre a dupla de exoplanetas: ambos estão inflados, ou seja, têm diâmetros bem maiores do que o esperado.



Eles não são os únicos grandões da Via Láctea que gostam ficar bem perto do calor das estrelas. Gigantes gasosos com períodos de translação muito curtos (2,9 e 2,6 dias, no caso da dupla recém-descoberta) são tão comuns, na verdade, que a classe ganhou um nome específico no jargão astronômico: “júpiter quente”.



Os corpos orbitam as estrelas HAT-P-65 and HAT-P-66, que estão em um estágio de desenvolvimento conhecido como turn-off da sequência principal, quando o combustível do astro começa a acabar. O planetas, por sua vez, têm, respectivamente, 1,9 e 1,6 vezes o diâmetro de Júpiter, mas só 0,5 e 0,8 vezes sua massa, o que caracteriza a inflação. Esse padrão, de planetas inflados orbitando estrelas no final da sequência principal, já foi identificado mais de uma vez nas nossas redondezas.



Ainda não se sabe com exatidão o que causa a inflação em exoplanetas gasosos. Segundos os próprios pesquisadores, uma análise estatística de vários júpiteres quentes indica uma clara relação entre o estágio de evolução de uma estrela e o grau de inflação de seu gigante gasoso, hipótese que é reforçada por essa descoberta – em outras palavras, o comportamento da nova dupla não é mera coincidência.

A hipótese dos autores do artigo é que estrelas em pré-sequência principal, um estágio anterior ao que é mencionado, seriam responsáveis por contrair os planetas que as orbitam. Quando elas atingem a sequência principal, os níveis elevados de radiação promoveriam a inflação dos gigantes gasosos. A equipe de Hartman acrescenta, porém, que para a energia liberada pela estrelas exercer uma influência tão dinâmica e notável sobre HAT-P-65b e HAT-P-66b, seria necessário que uma parcela considerável da radiação incidente fosse depositada bem fundo no interior dos planetas.