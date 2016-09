Marcelo Miranda reforça assistência e extensão rural com entrega de veículos e equipamentos

Com o objetivo de fortalecer o trabalho de assistência técnica e extensão rural no Estado, o governador Marcelo Miranda entregou nesta terça-feira, 6, ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), 31 veículos e 120 aparelhos de GPS (Sistema de Localização Global). A solenidade foi realizada no pátio do órgão e contou com a presença de auxiliares do governo, representantes de órgãos públicos estaduais, federais e municipais.



O governador destacou o compromisso e a importância do trabalho dos técnicos do órgão, o que, segundo ele, reflete diretamente no setor agrícola, responsável pelos bons resultados na economia do Estado. “Esses benefícios representam investimentos diretos na cadeia produtiva e, principalmente, melhorias na qualidade de vida de todos os nossos produtores e suas famílias”, disse, destacando a importância da parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para a renovação da frota do Ruraltins.



Na oportunidade, o médico veterinário e extensionista do Ruraltins, Gilberto Marques, fez uma apresentação sobre o Rurater – Sistema de Informações de Assistência Técnica e Extensão Rural, uma ferramenta que faz o levantamento de todo o trabalho dos extensionistas e permite fazer um raio X dos trabalhos executados no campo.



Agilidade



O presidente do Ruraltins, Pedro Dias, disse que os veículos vão proporcionar agilidade no trabalho dos extensionistas. “São ferramentas indispensáveis para se chegar até as propriedades rurais”, disse, explicando que para realizar a distribuição foram considerados os escritórios que obtiveram os melhores resultados apresentados no Sistema de Informação da Assistência Técnica e Extensão Rural (Rurater).



Ao todo foram entregues 30 veículos da marca Hyundai, modelo HB20 e uma caminhonete Mitsubishi, modelo L200/triton, que serão utilizados pelo órgão nos trabalhos de extensão rural em diversas localidades do Tocantins. Os veículos foram adquiridos por meio de convênio do Ruraltins com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e contrapartida do Governo do Estado.



Também foram entregues ao órgão 120 GPS’s, para auxiliar nas atividades diárias da extensão rural. Os equipamentos foram comprados pelo Governo do Estado.

Regionais



Os veículos e os GPS foram distribuídos entre as sete regionais de Araguaína, Araguatins, Miracema, Paraíso, Gurupi, Porto Nacional e Taguatinga, beneficiando os municípios de Ananás, Sítio Novo, Nazaré, Tocantinópolis, Goiatins, Pau D’Arco, Bernardo Sayão, Santa Fé, Pequizeiro, Presidente Kennedy, Cristalândia, Caseara, Dois Irmãos, Formoso do Araguaia, Jaú, Aliança, Cariri, Palmeirópolis, Palmas, Monte do Carmo, Santa Tereza, Arraias, Paranã, Almas e Combinado.