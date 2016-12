Unitins divulga local das provas do concurso de técnicos-administrativos

A Comissão de Concursos e Seleções da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou na tarde dessa quarta-feira, 30, o local das provas para os inscritos no concurso de técnicos-administrativos da instituição.



São ofertadas 35 vagas, que estão divididas entre os câmpus de Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis. Para o cargo de técnico em manutenção em informática é exigido nível médio com curso técnico na área e domínio de manutenção e configuração de equipamentos de informática. O cargo de assistente administrativo exige apenas nível médio. Os salários ofertados são 1.529,07 e 1.150,39, respectivamente. Para o primeiro cargo será exigida prova prática.



Local de provas



Os candidatos que concorrem vagas para os câmpus de Augustinópolis e Araguatins farão provas na cidade de Augustinópolis, distribuídos da seguinte forma: todos os candidatos ao cargo de Assistente administrativo farão provas no Centro Estadual de Educação La Salle, situado à Rua Boa Vista, nº 250, bairro Boa Vista, Augustinópolis – TO; e os candidatos ao cargo de Técnico em manutenção em informática farão provas no Colégio Estadual Manoel Vicente de Souza, situado à Rua Pedro I s/n, Centro, Augustinópolis – TO.



Todos os candidatos que escolheram fazer provas na cidade de Dianópolis farão provas no Colégio João D'Abreu, situado na Rua Madre Belém, nº 351, Centro, Dianópolis – TO. Os portões dos prédios, onde acontecerão as provas, serão fechados às 7h50 (horário local).



Os candidatos deverão acessar o site www.unitins.br e no link do Concurso e clicar em < comprovante de inscrição (local de prova) > em seguida em imprimir o comprovante. No comprovante consta o prédio e a sala onde o candidato fará sua prova.

As provas serão realizadas no dia 4 de dezembro, das 8h às 12h, e o resultado final deve sair no dia 16 de janeiro de 2017, após os devidos prazos para interposição de recursos e realização de prova prática. O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.