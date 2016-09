Saiba o que fazer com a sua falta de motivação no trabalho

O orgulho — ou a falta dele — pode ser uma grande fonte de motivação para as pessoas. Esse é o argumento da psicóloga Jessica Tracy, da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá. Em seu novo livro,Take Pride (Aceite o orgulho, em tradução livre), ela conta que sua vida mudou ao perceber que se sentia incompleta por fazer um trabalho que não lhe dava orgulho. Tracy, que então trabalhava como barista, deixou seu emprego e se inscreveu em um curso de graduação.



Desde então, ela se tornou psicóloga e diretora do Laboratório sobre Emoção e Ego da UCB e desenvolveu pesquisas sobre a relação do orgulho com a motivação. "Quando nós não nos sentimos orgulhosos do que fazemos e sabemos disso, esse sentimento nos impulsiona a fazer algo diferente — mudar nosso comportamento, de forma que sintamos orgulho no futuro", Tracy explicou em entrevista ao Science of Us.



Em um de seus experimentos, ela pediu para que estudantes avaliassem como estavam se sentindo após terminarem uma prova. Aqueles que foram mal e não se sentiam orgulhosos do trabalho que fizeram foram os que mais se esforçaram para terem resultados melhores em uma segunda prova.

"Nós desenvolvemos emoções porque elas são úteis para nós", disse Tracy. Para ela, da mesma forma que o medo nos deixa mais cautelosos, o orgulho serve como uma ferramenta de incentivo para alcançarmos um objetivo ou chegarmos em um determinado lugar. A pergunta que fica é: onde você quer chegar?