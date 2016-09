Aprenda a fazer seu próprio perfume

Os brasileiros são conhecidos mundialmente pela vaidade e preocupação com os cuidados pessoais. O país é o terceiro maior no mercado mundial dos cosméticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.

Para ter uma ideia, nas lojas especializadas em essência, você encontra um litro de álcool de cereais fixador, próprio para fazer perfumes, por R$ 15; as essências custam entre R$ 5 e R$ 15 a cada 10 ml, quando são naturais, como alecrim, lavanda, sândalo e, custam por volta de R$ 35, quando são para fazer contratipos, ou seja, para imitar algum perfume mais conhecido no mercado; a água deionizada pode ser encontrada por menos de R$ 2 a cada 100 ml e o propilenoglicol custa R$ 5,50 a cada 100 ml, em média.



Se você quiser se arriscar a pegar uma carona com o estilo Do It Yourself, nós entregamos uma receita básica de como se faz um perfume com uma fragrância mais forte ou testar o desenvolvimento de uma água de cheiro, aquela que prolonga a sensação de quem acabou de sair do banho, com um frescor suave.



Como fazer um perfume

Você vai precisar de uma garrafa grande de vidro escuro e de uma embalagem para uso, ou seja, é melhor que tenha um borrifador. Se quiser reaproveitar um frasco antigo, você pode colocar um pouco de vinagre ou de limão e preencher com água e esperar duas horas para descartar o conteúdo. Faça esse processo por três vezes e então enxágue abundantemente o material.



O mais importante é que esses dois frascos sejam de vidro, porque o plástico pode interferir no cheiro do seu produto. Em uma loja especializada em essências, compre álcool de cereais fixador, próprio para fazer perfumes, propilenoglicol, água deionizada e a essência escolhida.



O propilenoglicol funciona como um antialérgico contra os componentes da fórmula. Já a água deionizada ajuda as substâncias a se misturarem melhor. É muito importante que você compre os produtos corretamente. Se misturar álcool etílico e água comum, o seu perfume não dará certo e você perderá o dinheiro investido até então.



Vamos às medidas!



Para fazer um perfume com cheiro mais marcante, utilize:



- Álcool de cereais fixador: 80 ml

- Propilenoglicol: 5 ml

- Água deionizada: 5 ml

- Essência: 20 ml



Para fazer uma água de cheiro, com fragrância mais suave, utilize:



- Álcool de cereais fixador: 90 ml

- Propilenoglicol: 5 ml

- Água deionizada: 15 ml

- Essência: 10 ml



Fazendo seu próprio perfume



Basta misturar os ingredientes dentro da garrafa de vidro escuro e armazená-la na geladeira durante sete dias. No 8º dia, você utiliza um funil e um filtro de papel (para coar café) e filtra a fórmula, inserindo-a no frasco próprio para o uso. O produto tem fixação de seis a doze horas, dependendo da pele da pessoa.



Você pode utilizar essa base para misturar essências e criar novas fragrâncias. Em vez de utilizar 20 ml de um único tipo, você pode colocar 9 ml de um, 3 ml de outro e 8 ml de um terceiro aroma.



Aromaterapia



A fabricação de perfumes e águas de cheiro pode ser um processo divertido para quem gosta de estudar a aromaterapia. Se esse é o seu caso, invista em fitas olfativas para experimentar a fragrância do produto criado em suas diferentes etapas de evaporação. Você pode deixar o frasco aberto depois que estiver pronto. Durante algumas horas o álcool evapora, deixando o cheiro mais marcante. Lembre-se de deixar sempre um bloquinho e uma caneta em seu “laboratório de pesquisas”, assim você poderá avaliar os resultados com cada gota a mais de componentes e guardar a nova fórmula.



Se gostar de desenvolver cheiros novos, você pode investir em essências masculinas e conseguir aquela renda extra quando estiver em momentos de vacas magras. Espalhe para os seus amigos que está investindo neste ramo e convide-os para uma tarde de experimentações dos perfumes.



Caso você não tenha tempo ou paciência para brincar de cientista e encontrar o seu perfume perfeito, há outras maneiras de economizar nos produtos que você compra prontos:



- Guardar o frasco em local escuro. As variações de luzes e de temperatura alteram o perfume.

- Hidratar a pele para que fixe melhor a fragrância.

- Não esfregar um pulso no outro quando passar. Isso acelera o processo de evaporação.

- Comprar perfumes online. Ao vender pelo site, a empresa diminui custos com o espaço físico, operacionais, com mais funcionários, etc. Por isso, os preços - costumam ser mais baixos do que nas lojas tradicionais.

- Você que adora um perfume, já deve saber que passá-lo nos pontos mais quentes do corpo melhora a difusão. Mas vale conferir se não esqueceu de nenhum: pescoço, nuca, pulsos, partes internas dos cotovelos e dos joelhos.