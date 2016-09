Legging ganha público masculino e se torna a peça do momento nas academias

Quem acha que a legging --aquela calça elástica bem justinha-- é exclusividade do vestuário feminino, está enganado. Nas academias, a peça é moda entre homens que buscam melhor desempenho nas atividades físicas, principalmente na musculação. É que eles sacaram que as antigas calças largas e desajeitadas nem sempre são uma boa opção para se exercitar.

"A legging traz conforto, proporciona facilidade na execução dos movimentos e mais flexibilidade", aponta a preparadora física Cau Saad. É como se ela fosse uma segunda pele no corpo, desimpedindo qualquer movimento.



Mas não estamos falando de qualquer legging. As peças que estão bombando nas academias geralmente são em materiais de compressão, que ajustam a musculatura e auxiliam a circulação sanguínea, elevando a performance muscular.



Quem explica melhor é o cirurgião vascular Dr. Eduardo Toledo de Aguiar: "o músculo trabalha dentro de um compartimento que não é elástico e, conforme o tempo passa, ele cede um pouco. A calça ajuda na contração da fibra muscular, ajustando esse compartimento e melhorando a eficiência da musculatura".



Outra questão importante levantada por Aguiar é a diminuição do inchaço e a prevenção de varizes, já que você consegue manter as veias em um calibre menor. As leggings podem ser usadas por mulheres e homens, em qualquer atividade física, sem contra indicações.