Comissão define últimos ajustes para a II Copa de Verão de Futebol do Bico do Papagaio

Os representantes dos dezesseis municípios do Bico do Papagaio integrantes da Liga Esportiva Regional de Augustinópolis (LIRA) se reuniram na manhã deste sábado (19) no Colégio Estadual Manoel Vicente de Souza para discutirem as mudanças e ajustes no regulamento que rege a competição.



Os municípios que participarão do campeonato, com início previsto para dia 10 de dezembro, são: Augustinópolis, Sampaio, Araguatins, Praia Norte, São Sebastião, São Miguel, Axixá, Carrasco Bonito, Itaguatins, Sítio Novo, Maurilândia, Nazaré, Ananás, Palmeiras, Aguiarnópolis e Buriti.



As etapas do campeonato regional ocorrerão em cada município, sendo a final disputada em Augustinópolis.



Pelo regulamento é solicitada assistência médica para os municípios, porém, já que a maioria não dá o suporte necessário, os jogos poderão iniciar sem ambulância e sem policiamento com a possibilidade de cancelamento caso haja algum problema.



Um dos problemas que mais incomodam jogadores e comissões técnicas é a entrada de torcedores que querem assistir os jogos dentro do campo, tomando espaço e atrapalhando o andamento dos jogos. Uma das alternativas discutidas para resolver essa questão é o aumento da presença de policiais durante as partidas.

Foi decidido por unanimidade que os times poderão ter apenas um jogador de fora e os vinte e três restantes deverão ser moradores do seu respectivo município. Também deverão compor o time um técnico, um auxiliar técnico, um massageador e um preparador físico, todos devidamente relacionados na súmula.