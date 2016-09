Hospitais do estado passam por vistorias

Equipes da Secretaria de Estado da Saúde, coordenados pelos superintendentes da pasta, estiveram em todos os 18 hospitais públicos do Estado verificando a situação geral do novo modelo de governança e repassando orientações aos profissionais e gestores. Outro importante objetivo da visita, por ordem do governador, foi avaliar a execução dos serviços de alimentação, limpeza e lavanderia, oferecidos aos pacientes internados nos hospitais.



As visitas tiveram início na sexta-feira, 2, seguiram até esta segunda-feira, 5, e acontecem por conta da publicação do Decreto nº 5.495, por meio do qual o Estado assumiu temporariamente os serviços de alimentação, limpeza e lavanderia nos hospitais, requisitando administrativamente equipamentos, materiais, utensílios e insumos que eram mantidos sob titularidade ou uso da empresa que até então era responsável pelos serviços.



Na sexta-feira, as primeiras unidades a receberem a equipe da Saúde foram o Hospital Regional de Guaraí (HRG), Hospital Regional de Araguaçu (HRA), Hospital Regional de Paraíso (HRP), Hospital Regional de Gurupi (HRG) e o Hospital Regional de Alvorada (HRA). Na ocasião, as equipes percorreram os setores; conversaram com profissionais e diretores; e tranquilizaram pacientes e acompanhantes quanto à prestação de serviço nos hospitais.



“Foi uma visita muito boa que nos deixou bastante esperançosos para as melhorias futuras. A equipe esclareceu dúvidas sobre esse novo período em que assumimos os serviços no hospitais e também puderam presenciar nossa realidade, conhecendo os anseios, o que nos dá uma perspectiva boa para os próximos dias na Saúde”, disse o diretor-geral do Hospital de Araguaçu, Rui Barboza Rodrigues.



A superintendente de Licitação da Saúde, Kássia Pinheiro Koelln, que esteve no Hospital de Paraíso destacou que o trabalho de ir até as unidades tem sido de grande importância para a gestão. “Aproveitamos a oportunidade para avaliar os déficits e focar nos avanços da saúde para a população”, disse.



Sábado



No sábado, foi a vez dos hospitais de Arapoema, Miracema, Pedro Afonso, Augustinópolis, Xambioá, Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR) e Hospital Infantil de Palmas (HIP) receberem a visita. O secretário de Estado da Saúde, Marcos Musafir, esteve nos hospitais da região do Bico do Papagaio.



“Dividimos equipes e visitamos simultaneamente os 18 hospitais do Estado e a repercussão desta governança é positiva, padronizando orientações que foram levadas aos membros da direção e profissionais de saúde. Percebemos que temos muitas coisas a fazer, mas que muitos avanços também já ocorreram e o objetivo do governo é aproveitar essa oportunidade para redimensionar recursos humanos, cuidar bem da alimentação de cada paciente, dos acompanhantes bem como da higienização e rouparia. Nós tivemos a oportunidade de verificar situações que podemos rapidamente solucionar com a parceria dos diretores e nas quais todos unidos, com seriedade, transparência e foco no paciente, alcançaremos os resultados determinados no plano de saúde da secretaria”, afirmou o secretário Marcos Musafir.



A diretora-geral do Hospital de Arapoema, Fabiana Eliza Andrade Becalli, disse que a visita da equipe tem muita importância para a unidade. "Nestes 14 anos que trabalho neste hospital, nunca veio um secretário de Estado da Saúde conhecer a nossa realidade e ver que aqui existem profissionais competentes para ofertar o melhor atendimento à população. Foi muito valioso este momento para fortalecer ainda mais nosso trabalho", disse, entusiasmada.



Domingo



No domingo, as equipes estiveram no Hospital Regional Dianópolis (HRD), regional de Araguaína, nos hospitais de Porto Nacional, o Regional e no Tia Dedé; e no Hospital Geral de Palmas (HGP).



O servidor do Setor de Recursos Humanos do Hospital de Araguaína, Adilson Lopes, disse que é perceptível o esforço do Governo do Estado em resolver a situação da saúde. "A gente percebe que há uma preocupação real do governo em prestar um melhor serviço à população desta região", destacou.



No HRA, o secretário Marcos Musafir reforçou que a prioridade é o paciente e que a alimentação está mantida em todas as unidades. “Tudo o que se faz na saúde tem que convergir para o melhor atendimento ao paciente, pois quando olhamos para o usuário não erramos, fazemos o melhor, essa é a obrigação do profissional de saúde, para isso contamos com a maravilhosa e capacitada equipe que trabalhou durante todo o fim de semana com os objetivos determinados”, disse o secretário.



Nesta segunda-feira, a equipe da secretaria esteve no Hospital Regional de Arraias (HRA) e, percorrendo os setores, puderam conversar com os profissionais que atuam na unidade. De acordo com o diretor-geral do HRA, Pedro de Abreu Junior, “a visita foi importante no sentido de orientar os gestores sobre determinados procedimentos a serem tomados e para que os profissionais da secretaria se certificassem que, na unidade, o paciente está sendo atendido integralmente”.



No próximo dia 14, acontecerá a reunião mensal com os diretores dos hospitais, ocasião em que será feito um balanço das visitas. “Percebemos que os diretores estão se sentindo motivados, comprometidos e reconhecem que o esforço unido irá possibilitar cada vez mais um melhor atendimento à população. Também pudemos perceber que muitos hospitais já estão com o novo modelo de governança em operação”, lembrou o secretário.



Licitação



O Decreto n° 5.495, por meio do qual o Estado assume temporariamente os serviços nos hospitais requisitando administrativamente equipamentos, materiais, utensílios e insumos que eram mantidos sob titularidade ou uso da empresa que até então era responsável pela alimentação, limpeza e lavanderia, tem validade de 30 dias podendo ser prorrogado por igual período. Enquanto isso, a Secretaria de Estado da Saúde já trabalha na licitação para contratação de empresas que assumam esses serviços nos hospitais públicos.

“A meta é que o edital de licitação seja publicado neste mês. Com a contratação feita de forma transparente e dentro da legalidade, a secretaria pretende restabelecer a normalidade destes serviços nas unidades, assim como determina o governador Marcelo Miranda”, reforçou Marcos Musafir.