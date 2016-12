Bebê de 7 meses morre eletrocutada ao brincar com cabo de smartphone ligado à tomada

Uma bebê de 7 meses morreu eletrocutada enquanto brincava com um smartphone estava ligado na tomada para carregar, no Cazaquistão. O incidente aconteceu no último domingo, enquanto a mãe dormia.



A criança acordou e alcançou o dispositivo, que estava ligado à tomada perto da cama. As informações são do site local Stand.A mãe, que não teve a identidade divulgada, contou que a filha acordou e começou a mastigar o cabo do celular. Foi quando ela sofreu a descarga elétrica.



Os pais ainda tentaram socorrê-la, mas não tinha mais o que ser feito e os médicos declaaram o óbito.As investigações ainda estão em andamento, assim como os exames médicos no corpo da bebê.