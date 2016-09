Jaime contesta Raimundo cabeludo em Carta encaminhada ao apresentador Arimatéia Jr

PRAIA NORTE - Nesta segunda-feira, 5, um áudio com a voz do proprietário da Rádio Nativa, Raimundo Cabeludo, veiculado durante o programa do apresentador Arimatéia Jr., circulou nas redes sociais de Praia Norte. Nele, Cabeludo, que é pai do candidato a prefeito Ho-Che-Mim (PMDB), dentre outras coisas, tece críticas a atual gestão e afirma que o prefeito Jader Pinheiro não nasceu em Praia Norte.

Cabeludo diz no áudio que esteve no interior do município e se deparou com uma movimentação onde houve uma fala em que tocaram em seu nome e, por isto, se sentiu na obrigação de fazer algumas considerações. O dono da Nativa FM ressalta que Jaime Pinheiro é o “arquiteto da gestão do filho” e que estariam fazendo uma campanha com abuso de poder econômico, dentre outras críticas.



Para contestar, Jaime Pinheiro encaminhou uma carta aberta ao apresentador da Rádio, Arimatéia Jr, onde rebate acusações e comentários, e finaliza dizendo que “Nós praianortenses não temos satisfação a dar ao Sr. Raimundo Cabeludo, porque é um estranho que quer enfiar goela abaixo de nossa gente seu filho; temos satisfação a dar ao povo de Praia Norte, e este dará sua resposta nas urnas”.



Veja abaixo a íntegra da carta:



Amigo Arimatéia Jr,



Ouvi atentamente as colocações do Sr. Raimundo Cabeludo, fazendo referência à minha pessoa, à do prefeito Jader Pinheiro e à atual gestão municipal no município de Praia Norte.



Vamos aos fatos:



Em primeiro lugar, o Sr. Raimundo Cabeludo não nos conhece. Tampouco conhece a cidade de Praia Norte e seu povo, limitando-se a conhecer apenas parte de alguns dos líderes políticos, até porque não vive em Praia Norte e não tem o hábito de nos visitar.



Em segundo lugar, esse senhor teceu duras críticas à nossa administração. Críticas, dentro de um ambiente democrático, são salutares e importantes, pois nos ajudam a ter uma nova visão de situações e a solucionar problemas, desde que feitas de maneira construtiva. No entanto, me vi até surpreso por tais críticas (que em nada foram construtivas) na oportunidade, pois acreditava que, tendo a chance de se pronunciar de maneira abrangente, ele iria fazer uma apresentação de sua pessoa ou de seu filho para o povo de Praia Norte, tendo em vista que para grande parte da população praianortense ele ainda é um ilustre desconhecido.



Tenho que discordar do Sr. Raimundo Cabeludo quando este fala de abuso de poder econômico. Tais comentários são claramente de cunho político, que servem e dizem respeito aos seus interesses. Todos os municípios do país, sem exceção, foram atingidos pela atual crise político-econômica, o que representou e ainda representa desafios administrativos que não temos medo de enfrentar, até porque essa é a nossa responsabilidade para com o povo de Praia Norte como parte de uma gestão eleita democraticamente para agir pelo bem maior de nossa população. Poder-se-ia dizer também, por outro lado, que quando se usa o poder comunicativo da Radio Nativa, que é de sua propriedade, com referência a supostas pendências do município para com a comunidade como forma de denegrir esta gestão que o mesmo estaria sim cometendo abuso de poder econômico.



Vamos a um exemplo: O hospital Regional de Augustinópolis (HRA), que seu filho administrou, está sucateado, inclusive faltando comida, e a culpa é de quem? O senhor Cabeludo, para ser no mínimo honesto, poderia falar sobre isto em sua radio?



Eu sou secretário do município e o Jader, prefeito. Quero dizer ao senhor que o Jader tem personalidade própria e ainda não precisa de intervenção minha junto ao Governo do Estado, junto aos ministérios e outros órgãos para resolver assuntos de sua responsabilidade e que lhe competem como prefeito.



Com referência à naturalidade: o avô do prefeito Jader, o sr. Tupã, seu aliado político, mora aqui há 50 anos. A mãe do prefeito Jader nasceu aqui e eu tenho 28 anos que moro em Praia Norte. Aqui também nasceu Jader, tem apenas 25 anos e, como jovem que é, tem a energia, a disposição e a vontade de trabalhar para o bem da cidade que é seu lar. Os praianortenses conheceram Jadinha estudando na Escola Genésio Gomes.



Os praianortenses conheceram Jadinha na Beira do Rio.



Os praianortenses conheceram Jader acompanhando seu avô nos palanques, nos comícios.



Jader não merece esse titulo de forasteiro colocado pelo senhor Cabeludo. O que não se pode admitir é o cidadão chegar, alugar uma casa e se dizer cidadão praianortense.



Quero dizer também que este senhor não teve, como prefeito de João Lisboa, o mesmo mérito que o senhor Tupã em Praia Norte, de ver um filho ou um neto chegar ao poder pelo voto.



Nós praianortenses não temos satisfação a dar ao Sr. Raimundo Cabeludo, porque é um estranho que quer enfiar goela abaixo de nossa gente seu filho; temos satisfação a dar ao povo de Praia Norte, e este dará sua resposta nas urnas.