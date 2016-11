Vereador diz que Buriti passa por calamidade pública

BURITI - O Vereador Professor Itamar (PROS) de Buriti do Tocantins, falando direto com a redação do portal Voz do Bico, afirmou que a cidade de Buriti do Tocantins, administrada pela prefeita Rúbia Amorim, está passando “por um momento de calamidade pública”.



Conforme o vereador, estudantes da rede municipal de Educação não recebem merenda escolar há mais de dois meses. Esta situação, garante o vereador, se deu porque os fornecedores da alimentação escolar que ganharam as licitações estão sem entregar os alimentos. “O Poder Executivo não está efetuando o pagamento”, afirma.



Ele diz ainda que a frota de transporte escolar, principalmente da zona rural “está com veículos danificados e em péssimas condições de uso”, e que “há rotas em que há mais de duas semanas não aparece carro”.

Itamar diz que a gestão tem informado que não tem condições de arrumar os ônibus, mas, segundo o parlamentar, “fica pagando milhões de aluguel de veículos para uma Empresa denominada Ivel Veículos”.



Veja abaixo fotos encaminhadas pelo vereador que demonstram a situação da frota escolar do município























Este Astra é da frota municipal, e conforme o vereador fora doado para o município pela Receita Federal





Abaixos carros da Ivel Veículos