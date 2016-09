Este jornal ecológico se transforma em uma planta depois de ser lido

Há quem ainda insista em ler jornais impressos todos os dias pela manhã. Porém, muitas vezes as pessoas sequer pensam no impacto ambiental deste hábito, que acaba levando toneladas de papel ao lixo todos os dias. Isso, é claro, se o jornal em questão não for o periódico sustentável japonês The Mainichi.

A diferença deste para os jornais convencionais é que o papel do The Mainichi é feito inteiramente de materiais reciclados e sementes. Depois de lido, ele pode ser partido em diversos pedaços e plantado novamente, completando o seu ciclo natural.



Além disso, a tinta da impressão é 100% vegetal e atua como fertilizante, ajudando as plantas resultantes do processo a crescer. Para isso, basta colocar as páginas em um vaso com terra e regá-las como faria com uma semente normal. O jornal conta com uma circulação diária de mais de 4 milhões de exemplares – o que já dá uma ideia de quantas novas plantinhas devem ser plantadas graças à iniciativa.



O vídeo publicado pela página do Facebook PlayGround BR, mostra mais sobre esse processo.



No Brasil, o papel semente já é utilizado para produção de material promocional de algumas empresas. Uma das empresas que atua na produção de materiais do gênero no Brasil é a Papel Semente.