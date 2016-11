Sob pressão, vereadores augustinopolinos recuam e mantêm mesmo salários para prefeito

AUGUSTINÓPOLIS - A sessão desta segunda-feira, 28, da Câmara de Vereadores de Augustinópolis, contou com a presença de pelo menos 50 populares que pressionaram os vereadores para que não haja aumento na remuneração do prefeito, vice, secretários e vereadores a ser aplicado na próxima gestão.



Diante da pressão, a Mesa Diretora apresentou novo texto. O projeto anterior previa salário de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para prefeito, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para o vice-prefeito e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os secretários municipais. Ficou mantido os valores atuais da remuneração do prefeito, vice e secretários, que são, respectivamente, R$ 12.000,00 (doze mil reais), R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais).



Na tribuna, pelo menos sete parlamentares já adiantaram o voto favorável a manutenção do salario atual. Foram eles: Ozéas, Neguim da Civil, Ciane, Vaguim Uchôa, Antônio Queiroz, Alonso Marques e Frederico Guedes.

O novo projeto foi encaminhado às comissões e deve ser colocado em votação na nesta terça-feira (19/11).