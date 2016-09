Borjão realiza reunião com centenas de simpatizantes

BURITI - O candidato a prefeito de Buriti Borjão (PV) realizou neste dia 13 mais uma reunião política, desta vez na rua Tiradentes, próximo ao Comercial XB. O evento contou com a presença de várias lideranças, vereadores, presidentes partidários e o atual vice-prefeito Rogério Santos, candidatos a vereador da coligação “Unidos por um Buriti Melhor”, a candidata vice-prefeita Maria dos Remédios, apoiadores e moradores.

Em seu discurso, Borjão destacou propostas para o esporte, educação, saúde, agricultura, limpeza da cidade.



Propostas



O candidato pelo PV enfatizou a necessidade da conservação das praças esportivas, revitalização e recuperação do estádio municipal, construção de uma praça esportiva no seu entorno, recuperação e manutenção de todas as quadras e esportes do município, recuperação e manutenção de todos os campos de futebol do município, como o campo do Parazinho, frisando que os atletas não ficarão sem praticar as modalidades de sua preferência por falta de espaço e materiais, como bola, rede e uniformes.



Na área da educação, o candidato Borjão afirmou que vai fazer um trabalho ouvindo todos os profissionais da educação e que, através do diálogo, valorização e condições de trabalho, irá resolver todos os problemas existentes. Afirmou ainda que as crianças vão ter merenda de qualidade no dia e na hora correta e que não vai faltar merenda nas escolas municipais. “Vocês podem ter certeza que nossos alunos não vão ficar sem ir às aulas por falta de transporte escolar”, garantiu.



Na saúde, Borjão disse que, a partir de primeiro de janeiro de 2017, quem precisar de uma ambulância não será mais transportado de qualquer maneira ou em transporte inadequado. E afirmou ainda que já tem a garantia de duas ambulâncias para o município a partir do inicio do ano que vem. Pontuou que sua marca será o atendimento humanizado e de qualidade ao povo, com médicos e remédios na hora e tempo adequado.



Outra promessa de palanque será construir uma sala ambiente para os Agentes Comunitários de Saúde, para que possam realizar suas tarefas de produção e relatórios em boas condições de trabalho, além valorização de todos os profissionais da saúde.



Borjão falou ainda que, além das propostas elencadas, o seu programa de governo foi construído ouvindo a sociedade buritiense e contempla todas as áreas, com propostas que diz serem inovadoras e factíveis de serem executadas pela gestão a partir de 2017.