PM prende traficante com maconha e dinheiro

ARAGUATINS - A Força Tática do 9º BPM prendeu durante a noite desta segunda-feira, 12, um indivíduo de 28 anos que vendia maconha em sua própria casa em um setor da cidade de Araguatins. A viatura chegou até ao local após levantamento feito serviço de inteligência do Batalhão. Com o traficante os militares apreenderam 15 embrulhos em papelotes da droga e R$ 29 reais em dinheiro escondidos em uma jaqueta no interior da casa.

A PM chegou a deparar com dois usuários que saiam da casa do acusado. Segundo eles, haviam ido comprar maconha. O suspeito autorizou a entrada dos militares até o interior de sua residência. O suspeito e os objetos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia em Augustinópolis para as devidas providências.