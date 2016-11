Escola municipal Presidente Kennedy consegue melhor índice de aproveitamento nas avaliações

AUGUSTINÓPOLIS - A diretora da Escola Municipal Presidente Kennedy, Erotilde Rodrigues Amorim parabeniza todos os Professores e alunos da escola municipal Presidente Kennedy pelos resultados adquiridos na 1º e 2º etapa do SEMA (Simulado das Escolas Municipais de Augustinópolis-TO) e SISAPTO (Sistema de avaliação da Aprendizagem Permanente do Estado do Tocantins).

Nessas duas avaliações externas realizadas, a Escola Municipal Presidente Kennedy conseguiu o melhor percentual de acertos nas turmas de 4º e 5º ano em relação às outras escolas municipais.



“Temos a certeza que nossos professores fizeram sua parte contribuindo de forma significativa para melhoria do processo de ensino de ensino aprendizagem”, disse a diretora, parabenizando os professores, enfatizando que os resultados foram conquistados com “muito esforço e dedicação”.