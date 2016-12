Dois acusados de assassinato são condenados pelo Tribunal do Júri

AUGUSTINÓPOLIS – Na última sessão desta temporada do Tribunal do Júri da Comarca de Augustinópolis dois acusados de assassinato foram condenados pelo Conselho de Sentença presidido pela juíza Nely Alves da Cruz.



Os sentenciados são José de Ribamar Dias Oliveira, 28 anos, e seu primo Divinal Oliveira Souza, 28 anos, réus confessos de terem matado a golpes de facão, com o apoio de Francisco da Silva Conceição, na época menor, um homem identificado apenas como Cleiton, de aproximadamente 50 anos e jogado o corpo no rio Araguaia.



O crime ocorreu no dia 05 de junho de 2014, por volta das 21h, às margens do rio Araguaia, nas proximidades do povoado Arraial dos Feitosas, município de Esperantina.



Nos depoimentos, ambos disseram que mataram Cleiton por suspeitarem que a vítima queria matar alguém entre eles. Ainda conforme os depoimento prestado durante o julgamento, houve luta corporal e Ribamar teria segurado Cleiton enquanto Divinal desferia golpes de facão. Despois o menor teria pego o facão e dito “agora é a minha vez”, e desferido mais facãozadas no corpo já desfalecido. Em seguida os três arrastaram o corpo dentro de uma rede e o jogaram no Rio Araguaia e até a presente data não foi encontrado.



Divinal e Ribamar se disseram arrependidos e o primeiro chegou a chorar, mas isto não impediu a condenação de ambos por crime de homicídio e ocultação de cadáver por maioria dos votos dos jurados. José de Ribamar foi condenado a 14 anos e seis meses e Divinal Oliveira a 14 anos e seis meses de prisão.



Ambos foram presos no dia seguinte ao crime tentando fugir para o Pará e o menor foi apreendido e cumpriu medida socioeducativa.

A defesa de ambos foi sustentada pleo defeson público Alexandre Maia e a acusação feita pelo promotor Paulo Sergio Almeida.





Dr. Paulo Sérgio Almeida durante o julgamente pede a condenação de ambos ao o Conselho de Sentença