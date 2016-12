Acontece em Augustinópolis a 74ª Assembleia Geral Ordinária da CIADSETA.

AUGUSTINÓPOLIS - Está acontecendo em Augustinópolis a 74ª AGO (Assembleia Geral Ordinária)-CIADSETA. (Convenção Interestadual das Assembleias de Deus do Serviço de Evangelização do Tocantins e Araguaia). Segundo os organizadores são mais de mil pastores presenteS ao evento religioso além de obreiros, esposas e filhos vindos de diferentes regiões do Brasil. Os visitantes estão sendo recepcionados pela AD em Augustinópolis presidida pelo pastor João Carmo Batista e a Missionária Eleuza Fernandes.



O evento se estende até domingo, dia 18. O tema é “Homem de Deus, Homem de Paz (1 Sm 16.5), conclamando os convencionais a uma reflexão sobre o fruto do Espírito, a Paz, que conforme pregam é “uma virtude que atualmente precisa ser exercitada”. Durante este período, além de orar e cantarem louvores, os pastores discutirão temas relacionados as Igrejas Assembleia de Deus convencionada a CIADSETA.



Para o pastor Paulo Martins, presidente atual da CIADSETA o evento tem como meta fortalecer a confraternização da família na pessoa de Cristo. Para a organização “servir em um trabalho como este, expande o amor fraternal, o respeito e aprendemos que tais virtudes, são indispensáveis na vida dos cristãos”.

“ É uma benção, termos Assembleias neste âmbito para adorarmos ao Senhor com louvor e ações de graça”, disse um dos pastores assembleiano.