Conheça 12 tipos de alimentos que NUNCA vencem

12. Maple Syrup

Conhecido também como xarope de ácer ou de bordo, o maple syrup, que todo mundo ama colocar em cima de panqueca, pode durar para sempre. Se você não for um devorador voraz, ele pode ser congelado e ficará bom para uso para sempre, já que se trata de um dos alimentos que nunca vencem.



11. Café



Outro dos alimentos que nunca vencem é o café solúvel, sabia? Caso queira, você pode congelar esse tipo de café no freezer, seja com a embalagem aberta ou fechada, e terá café solúvel para as futuras gerações.



10. Feijão



Desde que o grão esteja cru, o feijão pode ser guardado por toda a vida. Isso acontece porque sua estrutura ajuda a conservar sua qualidade e nutrientes por tempo, literalmente, indeterminado.



O único contratempo de um feijão guardado há muitos anos é a rigidez, que vai exigir um tempo maior de cozimento. No entanto, seu valor nutricional continua o mesmo, independente da idade.



9. Bebidas alcoólicas



As biritas com teor alcoólico mais forte, como rum, vodca, uísque e assim por diante, também são outro tipo de alimentos que nunca vencem (embora não sejam, exatamente, alimentos). Para que suas bebidas fiquem boas para consumo para sempre, você só precisa lacrar bem as garrafas e mantê-las em um local escuro e frio.



Quando seus netos ou bisnetos for bebê-las, a única possível diferença será no aroma, que deve se perder levemente, mas não ao ponto de ser perceptível ou de comprometer o sabor e a potência etílica da bebida.



7. Açúcar



Outro dos alimentos que nunca vencem é o açúcar, embora seja um desafio impedir que ele enrijeça e se torne uma grande pedra ao longo do tempo. Mas, de forma geral, se você conservá-lo em um local fresco, ele jamais estragará, já que não oferece qualquer tipo de condição para o crescimento bacteriano.



6. Amido de milho



Isso mesmo, é aquela farinha branca e extramente fina, daquela marca famosa que você está pensando (Maizena) e muitas outras. Ela também pode ser guardada para todo o sempre, sem se deteriorar, em um local seco, dentro de um recipiente lacrado e em um lugar fresco.



5. Sal



O sal é outro alimento que não tem data de validade. Ele pode ser armazenado em local seco, fresco e lacrado por anos e anos, sem jamais perder seus nutrientes e, claro, sua capacidade de salgar.



4. Extrato de baunilha



Isso mesmo, outro alimento que permanece bom para consumo por tempo indeterminado é o extrato de baunilha. Mas tem que ser o extrato legítimo mesmo, feito com baunilha de verdade e álcool, não a essência, hein!? Aliás, essa é uma ótima ideia para ter baunilha de verdade sempre em casa, já que esta é uma especiaria bastante cara em todo o mundo.



3. Vinagre branco



Outra coisa que jamais vai vencer é o vinagre branco. E isso é uma excelente notícia, já que ele serve tanto para a alimentação quanto para a beleza e a limpeza da casa, não é mesmo? Ele permanecerá fresco para sempre, se bem conservado em um frasco.



2. Arroz



O arroz é outro dos alimentos que nunca vencem, pelo menos nas versões branco, salvagem, arbóreo, jasmine e basmati. Isso porque, assim como o feijão, sua estrutura retém suas qualidades nutricionais e a qualidade interna dos grãos por tempo indeterminado.



A mesma coisa, infelizmente, não se aplica para o arroz integral, já que seu teor de gordura é mais alto e favorece que ele fique rançoso com muito mais facilidade.



Mas, para os demais tipos que citamos, tudo que você precisa fazer para ter arroz para a vida inteira é conservá-lo em um recipiente devidamente fechado, seco e com temperatura amena. Isso o manterá fresco e impedirá que o ar penetre, criando umidade e fazendo com que carunchos entrem.



1. Mel



O mel também pode ser conservado por tempo indeterminado e, mesmo assim, estará bom para o consumo. Obviamente, com o tempo, ele tende a mudar de cor e a ficar cristalizado, mas isso não significa qualquer tipo de impedimento para o consumo.



Aliás, tudo que você precisa fazer para retorná-lo ao estado líquido, é colocá-lo em um vidro aberto, dentro de uma panela com água quente e e mexê-lo até os cristais dissolverem.