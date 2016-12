Marlone, jogador augustinopolino, é finalista do Prêmio Puskás. Messi e Neymar ficam fora

A Fifa anunciou nesta sexta-feira os três finalistas do Prêmio Puskás, destinado ao gol mais bonito da temporada. Um dos escolhidos foi Marlone, jogado augustinopolino, autor de um lindo gol feito na partida do Corinthians contra o Cobresal, pela Libertadores. O corintiano concorrerá com Daniuska Rodriguez e Mohd Faiz Subri.

O anúncio feito pela Fifa acabou deixando de fora o golaço marcado por Neymar na vitória do Barcelona contra o Villarreal, em novembro de 2015. O atacante recebeu cruzamento de Suárez na entrada da área, dominou, chapelou um marcador enquanto girava o corpo e tocou à esquerda de Areola.



Messi também concorria com um gol de falta anotado contra os Estados Unidos.



A premiação acontece no dia 9 de janeiro de 2017, em Zurique, Suíça, durante eleição do Fifa The Best, que apontará o melhor jogador de 2016.



A lista dos gols mais bonitos do ano foi selecionada por um grupo de jogadores e ex-jogadores, composto pela brasileira Marta, o argentino Gabriel Batistuta e o holandês Marco Van Basten.



Os gols considerados foram marcados entre os dias 30 de setembro de 2015 e 30 de setembro de 2016. O vencedor será o sucessor de Wendell Lira, ex-jogador brasileiro que levou a última premiação. A decisão será feita por voto popular no site da Fifa.



Marlone



Na jogada que resultou na indicação de Marlone, o Corinthians trabalhou a bola desde a retaguarda e avançou para o ataque com o lateral direito Edilson. O defensor cruzou para Marlone, que dominou no peito na entrada da área e emendou um voleio no canto esquerdo do goleiro Sebastián Cuerdo.



Mohd Faiz Subri



No modesto campeonato da Malásia, o pequenino Mohd Faiz Subri deixou sua marca com um golaço de falta de muito longe. De pé direito, o jogador de 1,57 m bateu com força da intermediária esquerda, posição mais propícia para um cruzamento, e acertou o ângulo adversário.