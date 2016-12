É possível ficar grávida quando se já está grávida?

Cada vez mais as mulheres estão preferindo adiar o desejo de ter filhos. Sabemos que, quanto mais velha a mulher mais difícil fica para engravidar, por exemplo, muitas mulheres com mais de 30 anos ainda não tiverem o interesse em engravidar, mas pensam sobre o assunto em futuro próximo e, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) esse número tem sido crescente nas últimas décadas.

Porém, apesar das chances de se gerar um filho a partir dos 30 seja menor, ainda são reais. De acordo com o médico especialista em reprodução humana, Rodrigo da Rosa Filho, da Clínica Mater Prime: “Dos 26 aos 30 anos, a mulher tem cerca de 18% por mês de tentativa. Dos 31 aos 35 cai para 15%.”



Segundo o especialista, nos casos de mulheres de até 30 anos, 85% conseguem engravidar no primeiro ano de tentativa, enquanto após os 30 o percentual é de 80%. Já para as mulheres mais velhas, entre 36 e 40 anos, esses números caem para 9% ao mês, sendo 50% delas a engravidarem no primeiro ano.



Enquanto dos 41 aos 42 é de 4% aos mês, sendo 20% delas a engravidarem no primeiro ano, e dos 43 aos 45 a chance é de apenas 0,2% ao mês, num total de 1% delas conseguindo engravidar no primeiro ano. O médico ainda recomenda que as tentativas para engravidar, sem acompanhamento médico, ocorram no período máximo de um ano, após esse período é preciso procurar um especialista para que as causas da infertilidade sejam descobertas.



“Mulheres acima de 35 anos devem solicitar auxílio após seis meses de tentativas, porque a fertilidade cai e não há mais tempo a perder.” Em compensação, se existem mulheres com dificuldades de engravidar, existem aquelas que possuem Superfetação.



E, do que se trata esse fenômeno? É basicamente assim: uma mulher está grávida, e enquanto isso um segundo óvulo é fecundado, dando vida a um novo bebê. Acontece, por exemplo, quando os gêmeos são concebidos com dias ou semanas de intervalo, sendo duas ovulações diferentes.



Também podendo ser do mesmo ou de pais diferentes. Resultando na fertilização do segundo, após o primeiro já ter sido implementado. O processo superfetal geralmente acontece em animais como ovelhas, cavalos e roedores. Porém, apesar de não ser comum, também pode acontecer com humanos. A pergunta que fica é: como isso pode acontecer?



Na verdade, acontece por conta de um erro no processo chamado “bloqueio de reprodução”, que normalmente ocorre após a concepção. Quando a mulher fica grávida o organismo envia uma mensagem que faz com que os ovários sejam bloqueados, para que não amadureçam durante a gravidez. Razão, pela qual, a menstruação é suspensa na maioria das gestações.



Quando acontece esse “erro” no bloqueio de reprodução, é possível que ocorra a liberação de um novo óvulo, que pode ser fertilizado. A parte difícil é quando o embrião tenta alcançar e permanecer no útero, embora já exista outro lá.



Mas, se o segundo embrião consegue alcançar e permanecer no útero, como ocorre o processo de gravidez e parto? Essa parte é “simples”, ocorre como a gestação de gêmeos tradicionais. Enquanto o parto, é comum que seja cesárea e planejado pelo ginecologista, principalmente sendo baseado na idade e nível de amadurecimento do gêmeo mais novo, para que não nasça prematuro.