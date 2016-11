Black Friday: especialistas recomendam atenção para compras

Desde 2010 acontece no Brasil a Black Friday , dia em que lojas oferecem produtos com descontos aos consumidores. A data é uma tradição nos Estados Unidos e surgiu no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças (que sempre acontece na quarta quinta-feira do mês de novembro) marcando a data de início das compras de Natal.

No Brasil, os esforços dos organizadores da Black Friday estão mais voltados ao e-commerce por isso é importante estar atendo a possíveis riscos de segurança nas compras online.



Segundo José Matias Neto, diretor de suporte técnico na Intel Security, as compras online sem o devido cuidado podem aumentar as oportunidades para o cibercrime . Crimes e fraudes como roubos de dados e infecção por malwares estão sujeitos a acontecer na data já que muitas pessoas estarão pesquisando por boas ofertas.



“Atualmente, 51% dos ataques bem sucedidos começam com técnicas de phishing , por isso é fundamental estar atento aos links de ofertas e promoções recebidos por e-mails. Também é preciso desconfiar de sites ou aplicativos que oferecem promoções boas demais”, diz Matias.



Veja dicas para não cair em golpes e garantir a segurança nas compras online



1. Cuidado com aplicativos falsos



O acesso à internet por smartphones cresce a cada dia e muitos consumidores vão preferir este canal para realizar suas comprar. Cibercriminosos podem aproveitar a situação para criar aplicativos falsos relacionados a data para espalhar malwares . Por isso, nunca faça downloads de aplicativos fora das lojas oficiais e, antes de fazer o download, fique atendo as permissões de dados que o aplicativo pede.



2. Não faça compras se estiver conectado a redes Wi-Fi públicas



Os hackers conseguem facilmente interceptar dados de redes abertas oferecidas em estabelecimentos como cafés, shoppings e hotéis e roubar dados como número de cartão de crédito e senhas por exemplo.



3. Atenção aos sites desconhecidos



Suspeite de sites mal configurados, geralmente é fácil notar por conterem imagens em baixa resolução e erros gramaticais. Também é importante analisar a reputação da loja em sites de reclamação e verificar se a loja tem telefone e endereço físico. Se ficar em dúvida sobre a veracidade da loja, não compre.



4. Desconfie dos preços muito abaixo do mercado



Descontos muito grandes para produtos caros como televisores e smartphones podem esconder fraudes. Criminosos podem criar sites fraudulentos com promoções imperdíveis, receber o pagamento, obter seus dados pessoais e depois não entregar o produto. Pesquise os preços dos produtos que você quer comprar em outras lojas para identificar se o desconto não está fora dos padrões.



5. Nunca clique em links recebidos por e-mail



Criminosos podem criar e-mails falsos se passando por alguma loja de sua preferência com links que podem levar a sites falsos, além de infectar o dispositivo com malware. A orientação ao receber ofertas por e-mail é nunca clicar em links e procurar o site oficial da loja para verificar se a oferta é verdadeira.



6. Fique atento com o phishing



Criminosos também podem enviar mensagens falsas relacionadas a promoções, solicitando troca de senha ou alteração de cadastro. Essa técnica é usada para roubar dados pessoais dos usuários.



7. Mantenha uma solução de segurança instalada em todos os dispositivos



Antes de fazer qualquer compra online tenha um antivírus instalado em todos os seus dispositivos e o mantenha atualizado.