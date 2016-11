Saiba quais são os benefícios do açaí para a saúde

Fonte rica em proteínas, fibras, lipídios, o açaí ainda possui Vitamina C, Vitamina B1 e Vitamina B2, além de Fósforo, Ferro e Cálcio. E com tantos nutrientes, a fruta traz diversos benefícios para a saúde. Confira alguns deles:



Ajuda na prevenção do Câncer



O açaí contém antocianinas, importante antioxidante que colabora para a prevenção do câncer. Além disso, é rico em ácido oleico, responsável por bloquear os genes que causam a doença; retardar o desenvolvimento de tumores e fazer as células da doença se autodestruírem.



Combate a anemia



O açaí é rico em ferro e, por isso, forte aliado para combater a anemia. Para potencializar a absorção do nutriente, você pode ainda consumir a fruta com outras cítricas, como acerola e kiwi.



Reduz o colesterol ruim



As mesmas antocianinas que ajudam na prevenção do câncer são responsáveis por diminuir os níveis de colesterol. As gorduras presentes no açaí benéficas e auxiliam na redução do colesterol ruim (LDL) e melhoram o colesterol bom (HDL).



Controla a pressão



A semente do açaí contém substâncias que ajudam a dilatar os vasos, o que garante o controle da pressão alta.



Ajuda o sistema imunológico



Os antioxidantes e a vitamina C auxiliam na manutenção da imunidade do organismo.



Anti-inflamatório



A fruta ajuda na redução de sintomas entre os pacientes com inflamação crônica, doenças autoimunes e asma.



Antienvelhecimento



Os flavonoides e antocianinas auxiliam na proteção das células. Isso faz com sejam reduzidos os efeitos do envelhecimento.



Proteção contra o Alzheimer



O açaí possui substâncias que ajudam a proteger o cérebro de danos que podem evoluir para doenças degenerativas, como o Mal de Alzheimer.



Fonte de energia



Por ter alta concentração de carboidratos, o açaí é um ótimo alimento para ser consumido antes de atividades físicas, para garantir mais energia. Além disso, é indicado ingerir a fruta após os exercícios, já que ela possui aminoácidos importantes para a regeneração muscular, mantendo o condicionamento físico. Outro benefício é a prevenção de câimbras pelo seu alto teor de potássio.

Além de todos esses benefícios, o açaí ainda é uma opção super saborosa e que vai bem de diferentes formas e com combinações variadas. Que tal inserir em sua rotina alimentar?