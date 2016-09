Acordar 10 minutos mais cedo pode mudar o seu dia; saiba como

Se acordar cedo já é seu maior sofrimento, ter que levantar da cama ainda 10 minutos mais cedo pode parecer um pesadelo. Mas pequenas atitudes que só podem ser feitas quando está adiantada podem mudar seu dia para melhor.

O site americano My Domaine dá algumas dicas para serem feitas de manhã que prometem mudar completamente sua rotina. Reserve 10 minutos depois de acordar, escolha uma ou mais destas dicas e incorpore em sua rotina para ficar mais disposta.



Sente para beber o seu café



Se você é daquelas que sempre acorda atrasada e bebe o seu café enquanto faz outras milhares de coisas antes de sair de casa, essa dica é para você. Beba seu café com calma, ou até o chá, sentindo o aroma dele. Pode ter certeza que essa calma vai te ajudar a começar o dia.



Faça um suco verde



Ainda para os que acabam não se alimentando direito pela manhã pela falta de tempo, aproveite estes 10 minutos extras para fazer um suco verde. Basta juntar alguns ingredientes e bater no liquidificador. Veja algumas receitas de sucos para o café-da-manhã.



Arrume a cama



Arrume sua cama logo ao acordar, para começar o dia com o pé direito. Diversas pesquisas mostram que quem arruma a cama é mais feliz e bem sucedido do que aqueles que não.



Alongue-se



Nada melhor do que se espreguiçar antes de levantar-se da cama. Então que tal prolongar essa sensação? Reserve alguns minutos da manhã para alongar os músculos do corpo. Se for adepta da ioga, pratique um pouco da modalidade nos primeiros minutos do dia. Pesquisas já mostraram os diversos benefícios da prática para combater males como estresse e ansiedade, entre outros.



Planeje o seu dia



Para não começar o dia de forma atrapalhada, use alguns minutos da manhã para planejar o que fará nas próximas horas. De acordo com pesquisas, as manhãs são os períodos mais propícios para focar e planejar todo o dia. A recomendação é esquecer os eletrônicos e usar papel e caneta para a função.



Leia ou escute algo motivacional



Sabe aquele livro de cabeceira? Ele não precisa ser lido apenas antes de dormir. Programe seu despertador para acordar10 minutos mais cedo e reserve esse tempo para ler. Prefira um livro que te traga paz e felicidade para ajudar a “religar” o cérebro pela manhã. Se não for muito fã de leituras, prefira músicas ou podcasts que te inspirem nos primeiros minutos do dia.